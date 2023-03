Tomás Ángel es uno de los delanteros que se ha destacado en lo que va de la Liga Colombiana con Atlético Nacional, lo que generó que aumentaran los reclamos contra el técnico de la Selección Colombia Sub 20, Héctor Cárdenas, por no haberlo convocado al pasado Sudamericano, presión que sirvió, porque el delantero fue tenido en cuenta para los últimos partidos amistosos de la 'tricolor'.

Ángel no se ha podido afianzar como titular del 'verde', pero sí ha tenido más minutos que el año 2022 y para muchos debería ser el delantero que tendría que ser inicialista, porque ha marcado en las posibilidades que ha jugado y sus movimientos han sido muy interesantes, cosas que también ha destacado el entrenador Paulo Autori.

En las últimas horas, y para sorpresa de muchos, Tomás estuvo sonando en el Valle del Cauca, especialmente se rumoró que desde el América de Cali estarían interesados en fichar al joven atacante, noticia que no cayó muy bien en los hinchas del 'verdolaga', pero que sí gustó a la fanaticada del cuadro 'escarlata', que ven como un muy buen refuerzo que Ángel llegara.

Pues sobre el tema se refirió el presidente de los 'Diablos Rojos', Mauricio Romero, quien en el programa 'Zona 14', aterrizó a los que quieren la llegada de Ángel y desmintió que estén en negociaciones con Nacional por el delantero: "No, la verdad no. A nosotros no nos han acercado ese nombre ni lo hemos tenido dentro de las posibilidades que hemos analizado dentro del Comité", sentenció el directivo.