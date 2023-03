Tulio Gómez es el mayor accionista del América de Cali y ha sido un dirigente que genera odios y amores en los hinchas 'escarlatas', por lo que la información de que en los próximos días podría quedar totalmente desvinculado del club, impactó en la afición.

Desde hace varios meses se viene hablando de la posibilidad de que Tulio se lance a la alcaldía de Cali, tema que no ha esquivado el dirigente deportivo y que ha confirmado su deseo de poder aportarle a la capital vallecaucana.

Pues precisamente, esta sería la razón por la que Tulio se desligaría totalmente del América y estaría cuadrando todos sus temas empresariales y así poder meterse de lleno a lo que sería su campaña política, según informó el País de Cali.

“Mis hijas no (quieren que sea alcalde de Cali). Pero hay que aportarle algo a la ciudad, porque tenemos que tener sentido de pertenencia. En Semana Santa le pediré a Dios que me ilumine y tomaré una determinación; y si lo hago, lo haré por firmas, para no estar amarrado a nadie. Si no llegó por firmas, prefiero no llegar; pero no quiero venderle el alma al diablo”, dijo Gómez en una entrevista para el ‘El Corrilo de Mao’.

Cabe recordar que Tulio ya no es el representante legal del América y se espera que en las próximas semanas dé a conocer más anuncios sobre lo que será su campaña.