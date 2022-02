Duras palabras de Tulio Gómez sobre este agente de jugadores de América de Cali luego de que se conociera una transferencia de un canterano al fútbol mexicano. El máximo accionista del equipo rojo lo destruyó en unas declaraciones que dio en Blu Radio.

Todo fue por la operación del delantero Marino Hinestroza con el Pachuca de México. Este jugador regresaba de un préstamo con Palmeiras de Brasil y ya era tenido en cuenta por Tulio Gómez y Juan Carlos Osorio para el proyecto 2022, pero todo cambió y el futbolista firmó con 'Los Tuzos'.

Parece que el enfrentamiento fue muy duro tras el movimiento no autorizado por el equipo que el agente de jugadores, Gianluca Franco, hizo con Marino Hinestroza. Incluso, Tulio Gómez dice que este señor se "robó" la representación del futbolista a Carlos Gutiérrez, otro empresario que mueve jugadores del club.

"Ese es un bandido (Gianluca Di Franco). Lo llamé y le dije, 'Gianluca, usted es una rata por robarse un jugador, no dejarlo firmar. Primero se le robó la representación a Carlos Gutiérrez'. Es un tipo sin escrúpulos. Negoció con Pachuca, él se quedó con la mitad y el jugador con lo demás", dijo Tulio Gómez a Blu Radio.

"El empresario es un ladrón, no lo dejó firmar. Al futbolista también le faltó agradecimiento... Me cuentan, porque no me consta, que a Adrián Ramos se lo iban a llevar, pero él dijo: 'No señor. Me voy si le dan la plata al América", dijo Tulio Gómez algo enfadado respecto al caso de Marino Hinestroza que jugará en Pachuca.