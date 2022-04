Tras el novelón de Juan Carlos Osorio, pero los acuerdos a los que se pudo llegar, América de Cali pudo librarse una verdadera polémica y ahora busca entrenador. Un exjugador argentino que es ídolo en la Juventus y que ahora avanza en su carrera como entrenador, se perfila como nuevo DT del club americano.

Sería una verdadera noticia el arribo de este multicampeón en Italia, pues se trata de Paolo Montero, gran jugador que en la década de los 90' y principios de los dos mil, supo ganarse un lugar en la Juventus y en las gradas del gigante de Turín. Allí estuvo desde 1996 hasta el 2033 donde ganó cuatro Scudettos y tres Supercopa.

Entra en una lista que parece, encabezan Wilmer Cabrera, gloria americana y gran jugador y Alexandre Guimaraes, quien supo ser campeón con el club escarlata. Paolo Montero toma ventaja en el listado de América de Cali, que espera superar rápido la tormenta que se vivió con el entrenador Juan Carlos Osorio.

Según afirman en Antena 2 Cali en el programa Los Dueños del Balón, Paolo Montero es firme candidato para asumir la dirección técnica de América. El argentino tuvo su última trayectoria en San Lorenzo y ya dio sus primeras palabras sobre América de Cali. Confesó que le es interesante y que es un gigante de Sudamérica.

"Estár en la carpeta de un equipo tan importante, colombiano y de Sudamérica, te enorgullece porque significa que el trabajo que estás haciendo, viene creciendo, y es un equipo que volvió hacer lo que era en mi época. Sinceramente no he tenido contacto. Por códigos futbolísticos y más con un técnico de mucho prestigio al mando (Osorio), creo que no es conveniente hablar tanto", dijo Paolo Montero en Antena 2 Cali.