Este es el once ideal de América de Cali para el segundo semestre de 2022

Tras el fracaso en el primer semestre de 2022, América se alista para la segunda parte del año, donde el título de Liga debe ser la gran prioridad. Con lo de Juan Carlos Osorio en el olvido y el presente de Alexandre Guimaraes, el club americano inicia de cero y así modificar el camino.

Cabe recordar que el técnico Alexandre Guimaraes es un entrenador que ya fue campeón con América de Cali, conoce algunos jugadores del actual plantel, y la confianza parece estar intacta pese a que no pudo recomponer el camino en plena competencia. Su experiencia es garantía ante la hinchada y directivos para rearmar las cosas.

Por ahora, América de Cali se toma unos días de descanso y se despeja la mente para regresar e iniciar con una buena pretemporada. Mientras tanto, el departamento médico avanza para recuperar lo más pronto y al 100% a varios jugadores que son considerados titular en el equipo rojo.

Y mucho más, teniendo en cuenta que América de Cali no podrá fichar y solo podría contar con el regreso de algunos préstamos que están en el exterior y en el FPC. Pese a quedar eliminados y al presente que rodea a los Diablos Rojos, es claro que sí hay un once ideal claro que serviría como base de cara al segundo semestre.

Luis Paz, Jhon García, Deinner Quiñones, Juan C. Portilla y Cristian Arrieta son jugadores condiderados titulares, pero se espera un avance médico mientras no hay competencia para llegar en óptimas condiciones. Este sería el once ideal de América de Cali para la Liga Colombiana II-2022, con suplentes a bordo.

Once titular (4-3-3): Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Jhon García, Brayan Vera; Luis Paz, Carlos Sierra, Juan C. Portilla; Deinner Quiñones, David Lemos; Adrián Ramos.

Suplentes: Diego Novoa, Jorge Segura, Elvis Mosquera, Eber Moreno, Larry Angulo, Didier Pino, Gustavo Carvajal, Mateo Ortiz, 'Niche' Sánchez, Esneyder Mena, Yaliston Martínez, Iago Falqué, David Contreras, Alejandro Quintana...