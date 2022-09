El momento más triste para el América de Cali fue cuando se fue para la segunda división en el año 2011, categoría en la que duró cinco años y que son la causa de muchas burlas por parte de los seguidores de otros equipos.

Muchos han sido los apuntados como culpables del descenso, uno de ellos el presidente de ese momento, Oreste Sangiovanni, del que se volvió a hablar en las últimas horas por una confesión del extécnico americano, Diego Umaña.

El entrenador se hizo viral en las redes sociales, por unas palabras en las que asegura que Oreste tenía planeado que el América estuviera tres años en la B, tema por el que peleó con él y porque que en la actualidad no le dan la oportunidad de dirigir en ningún equipo.

"La última vez me peleé con ese Sangiovanni porque arregló 3 años para estar en la B. Yo me di cuenta, me peleé y ya no dirijo por eso. Todos lo saben, pero nadie le hace nada a ese man", dice Umaña en un video que fue publicado por el periodista Ricardo Arce.

Las imágenes han generado cientos de cometarios de los hinchas de los 'Diablos Rojos', en donde lamentan que el club haya pasado por ese difícil momento por culpa de los dirigentes.

Aquí el video de Diego Umaña: