América de Cali pasa por un buen momento futbolístico, dentro del grupo de los ocho y con el gran rendimiento del algunos de sus futbolistas, es por esto que piden que uno de ellos sea convocado a la Selección Colombia.

El cuadro 'rojo' del Valle del Cauca venció en su última presentación al Atlético Bucaramanga, en lo que fue una demostración de alto nivel de varios de sus jugadores, pero en especial un mediocampista enamoró al periodista Carlos Antonio Vélez.

En su programa 'Palabras Mayores' de la emisora Antena 2, el comentarista se rindió en elogios al volante Carlos Sierra, del cual indicó debería tener un llamado por parte del técnico Néstor Lorenzo y ser convocado a la 'tricolor'.

"No lo voy a rotular ni etiquetar como goleador porque no lo es, es un jugador funcional. Son jugadores que están en buen momento y tienen que ser considerados. Sí, tiene 31 años, pero hay otros que tienen 30, 31 y no juegan y todos los días están en boca de todo el mundo. Yo creo que Carlos Sierra merece, vale la pena que esté esperando una llamada de don Lorenzo", afirmó Vélez.

Y después agregó: "Este es un momento de ensayo, acierto y error, una ecuación necesaria para un técnico nuevo, que tiene que buscar producto nuevo. No es solamente ir a los estadios y mirar los partidos, sino escoger a los jugadores que estén en un muy buen momento. Sí, Sierra también es colombiano", concluyó Carlos Antonio.