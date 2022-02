Iago Falque del América de Cali es para muchos la gran incorporación del fútbol colombiano para el año 2022, ya que es un jugador con una gran experiencia internacional en importantes clubes del mundo y siendo dirigido por destacados entrenadores.

El español que está en proceso de adaptación, habló de su nuevo entrenador Juan Carlos Osorio, al que llenó de elogios y hasta comparó con el técnico del Manchester City, su compatriota Pep Guardiola.

"Me encanta, ya lo conocía. Había escuchado hablar de él y vi a la selección mexicana. Me encanta su metodología, los entrenamientos son siempre con balón. Me crie en la cantera del Barcelona y él tiene mucho de Guardiola, de esa metodología. Se adapta muy bien a lo que yo soy como jugador", dijo Iago en una entrevista en Caracol.

Y es que como Falque, muchos futbolistas que han sido dirigidos por Juan Carlos destacan su trabajo y lo tienen como uno de los mejores entrenadores en sus carreras.

De momento Iago sigue trabajando para que en menos de 10 días pueda hacer el tan anhelado debut con la camiseta del América de Cali.