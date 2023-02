Vivian García, pareja del recordado jugador de América de Cali, Jaime Córdoba, realizó graves denuncias en redes sociales sen donde asegura que hubo maltrato, humillaciones y amenazas por parte de su esposo, que anteriormente había renunciado al fútbol por “problemas de tipo personal y familiar”.

El jugador con amplia experiencia en el Fútbol Colombiano vistió los colores de Junior, Nacional, Pasto, Cúcuta, Cortuluá, Once Caldas, pero está en la memoria de todos por sus campañas con el conjunto ‘escarlata’.

Lo cierto es que los “problemas familiares” eran directamente con su pareja, quien sacó a la luz todo lo que pasaba con fuertes declaraciones. Vivian relató lo que vivió al lado del papá de sus dos hijos y adjunto pruebas de las llamadas recibidas: “hoy decido contar mi historia. En mi sumisión permití infidelidades, rechazo, humillaciones, palabras y tratos que pasaban pero quedaban clavadas en el alma. No estoy acá para quejarme, porque era yo quien lo permitía, en mi debilidad aceptaba sus disculpas sin darme cuenta que nos hundíamos más”.

Aseguró que al comentarle que ya no quería vivir más con él, Córdoba la amenazó con quemarla con ácido: “he sido víctima de abuso y maltrato psicológico. Hasta llegar al punto de estar hospitalizada por querer separarme de él. Cuando le dije que no quería vivir más con él, se enloquece y me empieza a amenazar, a decirme que me va a dejar sin pelo, que me va a echar ácido en la cara o que me va a dar puñaladas”.

Vivian García se encuentra en Panamá, afirma que tiene miedo de lo que le pueda pasar: “basta con esta obsesión, que daña a mis hijos, a mí y a mi familia. Dice que me perdona, según él, todo lo que le he hecho si vuelvo a Cali con él. Yo no quiero callar más. No más abuso no aguanto más!!”.

Mira aquí el video

Por otro lado, Córdoba se defendió y aseguró que nunca la ha maltratado, pero que todo se deriva a la situación económica en la que vive: “La gente que me conoce sabe que nunca le he tocado un pelo, muchas veces comprobé cosas y nunca hice nada. Económicamente no le puedo brindar lo mismo de antes, entonces por eso sale a decir estas cosas, incluso les dice a los niños que yo le voy a hacer algo”.

La declaraciones de Jaime Córdoba