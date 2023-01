América de Cali no para de ser noticia por la novela de Hugo Rodallega. El delantero colombiano aseguró que, en medio de una conversación con Tulio Gómez, máximo accionista del club, el entrenador del equipo habría dicho que no estaba interesado en los servicios de él, por lo que el estratega salió a desmentir al atacante.

En entrevista con Win Sports, Alexandre Guimaraes se refirió al tema y prácticamente aseguró que el no tiene potestad de decir quién sí o quién no: “no soy el César para hacer el pulgar para abajo y decir aquí no; ojalá tuviera ese poder, pero no lo tengo. A partir de ahí, América ha pasado por diferentes situaciones en la conformación del plantel”.

Explicó que lo primero que tuvieron en cuenta fue la renovación de Adrián Ramos: “nuestro primer pedido fue renovar a Adrián Ramos y se esperó el tiempo necesario para que se hiciera. Mientras eso pasaba, el club tenía que ir planificando las contrataciones e ir viendo jugadores locales para esa posición”.

Sobre los fichajes indicó que: “tenemos para una posición de delantero para prácticamente 3 jugadores, el equipo no tiene competencia internacional y quisimos reducir el plantel para tener un grupo muy bueno para trabajar con 22 jugadores de campo más 3 porteros”.

Finalizó hablando sobre el inicio del campeonato y la primera fecha en la que jugarán ante el ‘pijao’: “tenemos el primer partido ante Tolima como visitante y sabemos que es un rival durísimo. Intuíamos que por el campeonato sudamericano Sub-20 nos tocaría empezar de visitante. Tolima es un equipo que ha hecho varios cambios con respecto al semestre anterior”.