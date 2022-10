Guimaraes salió a cobrarle a quienes no creían en la clasificación de América

Alexander Guimaraes habló en rueda de prensa luego de la clasificación de América y prácticamente le cobró a los que no creían en su proceso y en que su equipo llegara a las finales de la Liga Colombiana:

“Estoy sumamente orgulloso de estar liderando este grupo de futbolistas más los que quedaron allá en Cali porque todos han puesto su granito de arena para estar en los cuadrangulares, sacamos el resultado en un partido muy difícil contra un rival que jugó a su máximo. Llevo mucho tiempo en el club y entendí un eslogan que: si no se sufre no es América. Yo ahora agrego a eso que no se repartan nada”.

Guimaraes habló sobre el partido ante Unión Magdalena y la tranquilidad con la que lo afrontaron: “Nosotros sabíamos muy bien que el empate para nosotros era muy positivo por el saldo de gol que tenemos, había que céntranos en eso, no jugamos para empatar, sino en controlar el partido para buscar la victoria, después del minuto 60 logramos tener la bola en campo de ellos”.

También hizo un balance de cómo fue el todos contra todos para su grupo al mantener una defensa sólida: “somos el equipo menos batido del campeonato y eso era determinante si queríamos clasificar con este grupo, había dos cosas claras con ellos, y era que el talento no bastaba, sino que teníamos que ser más sólidos defensivamente para a partir de ahí buscar el arco rival. Todo el grupo entendió bien esto y estamos ahora en una situación de clasificación, en donde 6, 7 meses atrás, nadie creía que este grupo podía ser competitivo como lo está siendo ahora”.

Por último se refirió a lo que viene y afirmó que ellos no se van a conformar con solo clasificar: “nosotros no vamos a caer jamás en la tentación de pensar eso, lo que hemos logrado ha costado sangre, sudor y lágrimas, tenemos que ir partido a partido, con los pies en el suelo, cada partido tenemos que ir buscando acercarnos a una posible final. Lo que sí te digo es que este grupo no está conforme con solo clasificar”.

Mira aquí la rueda de prensa completa de Alexandre Guimaraes