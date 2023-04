Deportivo Cali vive la crisis más grande de su historia, situación que tiene muy preocupada a su hinchada, especialmente por la gran posibilidad que hay de que el equipo se vaya a la segunda división, tema que ha sido tomado como burla por parte de los fanáticos de otros clubes del FPC, pero que más han disfrutado los seguidores del América de Cali.

Uno de los memes que más han usado los hinchas de los 'Diablos Rojos' y los demás equipos para mofarse del cuadro 'azucarero' ha sido la de un hombre que aparece bailando con la camiseta del equipo 'verde', al que han llamado 'El Caleñazo', y que en las últimas horas apareció para darle una entrevista al 'País de Cali', en donde habló de que fuera cogido como burla del club de sus amores.

El nombre del señor es Orlando Marín, el cual subió el video en Facebook en el año 2023, el cual fue tomado por los seguidores americanos para cambiarle el sonido y ponerle de fondo la canción 'Baby, please, don’t go’, de Ángel Canales y que tal traducirla dice ‘Bebé, por favor, no te vayas’, teme elegido de manera de burla por los seguidores de las redes sociales.

Sobre el ser ahora el meme más conocido del momento que vive el Cali, Orlando en vez de avergonzarse, se mostró orgulloso y hasta le agradeció a los hinchas del América por hacerlo la imagen de la actualidad de su club, del que espera y está convencido saldrá de la difícil situación que vive.

Además, a Marín no se le pasa por la cabeza que el Cali se vaya a la B, es por esto que en medio de la entrevista, cuando le preguntaron sobre qué pasaría si eso se da, no pudo ocultar su angustia y en medio del llanto, afirmó que es algo que no puede creer que se vaya a dar con el equipo de sus amores.

Aquí el video de la entrevista que le hizo el 'País de Cali' al 'Caleñazo':