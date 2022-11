Iago Falque ha sido uno de los jugadores que se ha destacado en el América de Cali en los últimos partidos, mostrando un importante nivel, por el que algunos hinchas piden por la continuidad del futbolista español.

De momento no se conoce si Iago seguirá o no en los 'Diablos Rojos', pero mientras que se define su futuro, el mediocampista no deja de lado los negocios y habría comprado un equipo de España.

Según informó la prensa italiana, Falque habría comprado el club Coruxo, el cual juega en la cuarta división española y está ubicado en la ciudad de Vigo, tierra natal del talentoso volante de los 'escarlatas'.

En el negocio también estaría involucrado Matteo Saba, un empresario checo y que es amigo de Iago, con el que buscarían hacer una importante inyección económica en el club y poder subirlo a la primera división en los próximos 5 años.

"La inversión inicial es de unos diez millones, pero también incluye una operación de listado a través de la plataforma Binance. Una nueva forma de financiación gracias a las nuevas tecnologías, y que tendrá que apoyar el proyecto. Que tiene un objetivo ambicioso: escalar las categorías para llegar a La Liga en 5 años. Y tal vez jugar el derbi contra el Celta", informó el diario 'La Repubblica' de Italia.