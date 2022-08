Iago Falque generó mucha expectativa cuando llegó al América de Cali, pero el jugador no se ha podido afianzar debido a las contantes lesiones, esto no ha evitado que pueda estar viendo el fútbol colombiano y sus diferentes jugadores.

El español habló en una entrevista para el programa ‘Los Dueños del Balón Cali’, allí fue consultado sobre cuál era el jugador que mejor proyección hacia el futuro le ve, sorprendiendo a más de uno con su respuesta.

Falque fue sincero y quitándose la camiseta, aseguró que le ha gustado lo hecho por el volante de Millonarios, Daniel Ruiz, del cual afirmó tiene mucho futuro y puede llegar a jugar en Europa.

"El jugador que más me gusta al día de hoy y que más proyección creo que tiene es Daniel Ruiz, de Millonarios, tiene muchas condiciones para jugar en Europa. Al final es un perfil parecido al mío", dijo el mediocampista español.

Iago que aseguró estar muy contento en la ciudad de Cali, espera poder retomar su nivel y lograr afianzarse en el América, ya que piensa que las cosas no le han salido bien hasta el momento.

“Hasta ahora la cosa ha ido bastante mal, entre unas cosas y otras nunca he sido capaz de entrar en el ritmo que necesitaba, que te hace competir al menos entre el 70% u 80% que uno puede dar. Un previsto tras otro te va mermando y América no ha visto casi nada o muy poco de lo que puedo dar. Me da rabia que las cosas hasta el día de hoy fueran así, por la ilusión, cómo me han recibido y tratado desde cuando llegué”, afirmó.