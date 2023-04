Iago Falque se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del América de Cali en la presente temporada en la Liga Colombiana, cambiando así la cara que había dejado en el 2022, cuando las constantes lesiones no lo dejaron mostrar su calidad, es por esto que los hinchas están dichosos con el español, pero él también quiere seguir escribiendo su historia con el club.

El exjugador de la Roma de Italia, dio una entrevista para el diario 'El País de Cali', allí reveló algunos deseos que tiene para su vida y en la carrera deportiva, en donde confesó que su sueño es poder salir campeón con el América y jugar la Copa Libertadores, además de no saber si dentro de algún tiempo dónde seguirá, pero está muy feliz en la ciudad de Cali.

"Me falta un trofeo y vine al América para seguir con esa sensación de estar en un equipo grande y ganar. Me gustaría jugar una Copa Libertadores con América. Debe ser una sensación increíble. ¿Y dónde cerrar mi carrera? Pues la vida da muchas vueltas, hace un año y ‘pico’ no tenía ni idea de que iba a estar en Colombia jugando para el América de Cali. Hoy disfruto estar aquí, en esta ciudad", dijo el español.

Iago también se refirió a lo que es la hinchada de los 'Diablos Rojos', la pasión que genera a lo largo del país y una de las más numerosas, por lo que se siente como cuando inició su carrera, a pesar de tener ya mucha experiencia en el fútbol de Europa.

"Esta es una experiencia increíble, la pasión que despierta América en la hinchada en todo el país es maravillosa. Por eso, siempre quieres dar más, porque para eso te pagan, este es tu trabajo. Y este equipo te ilusiona para ir al campo el domingo, me siento a los 33 años disfrutado como cuando tenía 15", dijo Falque.