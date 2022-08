Iago Falque se refirió a sus lesiones en América de Cali y habló de sus compañeros de equipo, unas palabras que no dejan de ser polémicas y que impactan a la hinchada de la 'Mechita'. El volante español llegó a comienzos de año 2022 y fue uno de los fichajes top en ese momento.

Pese a ser anunciado por todo lo alto en América de Cali, tuvo un semestre para el olvido, con poca continuidad y más tiempo en el departamento médico que en la cancha. Tal parece que ya está recuperado y comenzará a ver más actividad en el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes.

En el último partido jugado, Iago Falque sumó algunos minutos, ingresó al minuto 82 por Deinner Quiñones y así hace su debut en la Liga Colombiana II-2022. La hinchada roja espera que tenga más continuidad y seguir aportando en el ataque.

Una de las cosas que más ha llamado la atención de Iago Falque son sus contundentes palabras en las últimas horas, donde hace referencia a sus compañeros de equipo.

"Creo en las circunstancias, en que las cosas pasan por algo, hay un golpe en el que por poco me lesiono el cruzado y al final no fue así, son situaciones que como me pasan a mí le pueden pasar a cualquiera, pero conmigo tienen un poco más de repercusión. Hay compañeros que también les pasan cosas y no se habla tanto, pero yo estoy tranquilo, doy lo mejor de mí y esperar a que no se repita", dijo Iago Falque en diálogo con Banda Deportiva de RCN Radio.