Iago Falque no se queda callado y critica al VAR luego de que le rompieran la tibia contra Atlético Nacional. El volante español, una de las figuras del fútbol colombiano, tuvo que salir en contra del videoarbitraje tras la dura lesión que le generaron y ni siquiera hubo revisión.

Vale resaltar que en aquel partido, Iago Falque fue titular y andaba en un gran momento deportivo. En una dura marca del lateral Andrés Salazar, el volante español se llevó un fuerte golpe y ahora presenta una fractura en la tibia que lo aleja de las canchas por unos cuantos meses.

Baja sensible para América de Cali, que ahora enfrentará la recta final del campeonato sin la magia de Iago Falque. Tras la intervención quirúrgica, el jugador ha dejado ver su molestia y la injusticia que se generó en una jugada que incluso daba para tarjeta roja.

En un diálogo con el periodista 'Petiso' Arango, Iago Falque volvió a dejar su molestia y espera que el arbitraje en Colombia pueda mejorar para que se realicen los correctivos disciplinarios correspondientes. Ahora, solo le queda recuperarse bien y así volver a las canchas.

"No pienso en que Colombia sea más agresivo o no, los que marcan son los árbitros y ellos son lo que dicen qué se permite. Y las sanciones… Si tenemos tecnología, usémosla. A Darwin le cayeron 2 partidos de sanción y al otro chico no le pasa nada, y a mí me parten una tibia y pasa casi inadvertido. Eso sí que no puede ser", dijo Iago Falque.