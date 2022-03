América de Cali vive un momento crítico tanto en lo deportivo e institucional, más con el ida y vuelta que tienen el dueño del equipo Tulio Gómez y el técnico Juan Carlos Osorio, tema que tiene muy molesto al exjugador Jorge ‘Patrón’ Bermúdez.

El panelista del programa ‘Balón Dividido’ del canal ESPN no se guardó nada y criticó fuertemente lo que se vive el equipo ‘escarlata’ con la pelea pública que tienen el ‘Míster’ y el directivo.

"¿La institución dónde queda? Es que no nació con don Tulio Gómez, al cual le tengo un profundo y absoluto respeto. Me parece un hombre honorable y respetuoso, es más lo conozco hace más de 15 años y sé que ha hecho sus pinos y ha invertido su dinero, y es un tipo exitoso, pero América no nació con él. No nació con Juan Carlos Osorio. Antes que Osorio siquiera pensara en ser técnico ya Gabriel Ochoa Uribe se daba vueltas por todo el mundo con un América multicampeón", afirmó Jorge.

Bermúdez pidió tanto a Gómez como a Osorio tratar la discusión con altura y de manera interna, ya que no se pueden dar ese tipo de espectáculos.

"Hay que tener un poquito de respeto y tratar que estos trapos sucios se arreglen en casa. Si no se van a arreglar que se comporten a la altura, hay que parar con las declaraciones cruzadas y con ese juego que va y viene. En el fútbol no nos podemos dar el lujo de dar estos espectáculos bochornosos".

Aquí el video del ‘Patrón’ hablando sobre la pelea entre Tulio y Osorio: