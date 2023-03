América de Cali es uno de los equipos que mejor ha estado jugando en el año 2023, cambiando la pésima cara del 2022, algo pedía la hinchada y que desde el club tenían claro que debían hacer, por lo que se desprendieron de varios futbolistas, algunos con los que la hinchada estaba de acuerdo y otros que generaron polémica por su salida.

Uno de los futbolistas que no siguió en el club 'rojo' fue Daniel Hernández, volante que tuvo momentos buenos con los 'Diablos Rojos', pero no logró afianzarse, por lo que desde la dirigencia decidieron no darle continuidad y el mediocampista terminó quedando libre y estaba sin equipo en el inicio del campeonato.

Pues el 'Dani' consiguió club y fue presentado como nuevo refuerzo del Atlético Huila, equipo que lo confirmó y presentó por medio de sus redes sociales, noticia que cayó muy bien en la afición 'opita', que buscan conseguir los puntos necesarios para salvar la categoría y clasificar al grupo de los ocho.

La llegada de Hernández al Huila generó el lamento de algunos hinchas americanos, que lamentaron que el futbolista haya salido del América, pero lastimosamente las lesiones fueron uno de los grandes problemas que no dejaron que se quedará, por lo que la mayoría le expresaron por medio de las redes sociales buenos deseos en el club huilense.