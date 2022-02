Todo indica que Juan Carlos Osorio no seguirá siendo el entrenador del América de Cali después de que finalice el actual semestre, es por esto que ya empiezan a sonar los candidatos para dirigir al equipo ‘rojo’ del Valle del Cauca.

A uno de los que le consultaron que si le gustaría ser técnico de los ‘Diablos Rojos’ fue a Freddy Rincón, que aseguró que sí, pero lo haría cuando ya Tulio Gómez no sea el mayor accionista y dueño de la institución.

El exjugador de la Selección Colombia indicó que el directivo es muy regateador con los jugadores y no negocia con los futbolistas.

“Regateando no va nadie. Este señor regatea mucho y los jugadores, como tal, tienen su valor. No es que le pongan el valor, sino que lo tienen. Vaya negocie y llegue a algo cercano para que el jugador se pueda motivar. Pero esa regateadera solo a favor de América. Así es muy duro”, dijo Freddy en el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio.

Es por lo anterior que fue consultado sobre dirigiría a la ‘Mecha’, a lo que respondió “no, estando allí este señor, no”, pero también confesó que sí le gustaría algún día ser el DT del América.

“Sí, ¿por qué no? ¿A quién no le gusta dirigir al equipo en el que jugo y vivió lo que vivió? Lógico que sí. Pero así no, porque en América es muy extraño todo lo que pasa”, afirmó Rincón.