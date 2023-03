América de Cali completará más de 15 días de descanso cuando se enfrente a Independiente Santa Fe por la fecha 8 de la Liga Colombiana, compromiso en el que buscará mantener el liderato en la tabla de posiciones, pero que en la previa no tuvo una buena noticia.

El entrenador Alexandre Guimaraes habló sobre varios temas de cara al compromiso ante los 'cardenales', uno de estos fue el volante Iago Falque, del que no dio las mejores noticias.

El técnico del club 'escarlata', indicó que el español presenta inconvenientes físicos y no se asegura que pueda estar para el partido ante los santafereños, lo que sería una muy sensible baja para los vallecaucanos.

"No me atrevería a hoy viernes a decir que no podría estar en Bogotá; no me atrevería porque todavía quedan varios días para el partido. Lo demás que se ha dicho es de buena información", dijo Guimaraes en una entrevista para programa 'Zona Libre de Humo'.

Aunque no lo descartó, el DT del 'rojo' afirmó que no lo arriesgarán a él ni a ningún futbolista: "Como digo, tenemos de aquí al lunes que viajemos, un espacio para ver, pero está claro que no vamos a arriesgar a nadie por la continuidad de los partidos. En marzo tenemos 7 partidos, entonces esta pausa nos sirvió para mantener bien las cargas. No queremos arriesgar a nadie porque tenemos una plantilla corta y el PF lo está haciendo muy bien en compañía del cuerpo médico".

América visitará a Santa Fe el próximo martes 14 de marzo a las 8:10 PM, en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá.