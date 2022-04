Juan Carlos Osorio salió del América de Cali y el dueño del equipo ‘rojo’, Tulio Gómez, contó detalles de la salida del ‘Míster’ y la millonada que se llevó de indemnización para poder finalizar el contrato.

En una entrevista en el programa ‘El Vbar’ de la emisora Caracol Radio, Tulio confesó que Osorio los dejó pelados, ya que debieron pagarle una importante suma de dinero: "Se llevó un platal, nos dejó pelados… seis meses, un poquito más de mil millones", dijo Gómez.

Pero en el mismo programa deportivo indicaron que la cifra exacta sería 1.200 millones de pesos fue lo que terminó pagando el América a Juan Carlos para que abandonara el equipo.

Además, en otra entrevista, pero la emisora Antena 2, Tulio dijo que no tuvo una pelea con Osorio: "Fue dura la entrada y dura la salida… no peleamos, no nos agarramos de las mechas".

Ahora los hinchas americanos están a la espera de conocer cuál será el nuevo técnico del equipo, el cual será anunciado en las próximas horas y del que se asegura será Alexandre Guimarães.