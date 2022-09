América vive un momento envidiable en la Liga Colombiana. El equipo de Alexandre Guimaraes está imparable y, junto a Millonarios, son los únicos invictos del certamen. Este fin de semana se quedaron con tres puntos importantes ante el Deportivo Cali en el clásico vallecaucano, resultado que lo consolidó en el grupo de los 8.

Una de las figuras de este domingo, sorprendió con unas declaraciones al finalizar el compromiso. Alejandro Quintana dejó abierta la posibilidad de cumplir con una promesa si América se queda con la estrella de navidad.

El autor del gol ante el cuadro ‘azucarero’ se mostró satisfecho con el trabajo individual y colectivo: “estoy contento, la gente se lo merece, esto se lo dedico a mi esposa que está embarazada y a mi hija que nacerá en Cali. El rival se iba a replegar al tener un jugador menos, tocaba llenar el área de jugadores, el profe me dijo que una me iba a quedar y tocaba aprovecharla, se dio y me dejó muy contento”.

También opinó sobre el esquema de Guimaraes: “más allá de la idea de juego, es lo que tenemos como grupo, estamos muy unidos, hay que seguir trabajando para cumplir con el objetivo”

Sobre la promesa primero aclaró el gesto en su celebración: “en una entrevista dije que yo afeitaba a un periodista si marcaba el gol, pero yo no”. Cuando el periodista de Win Sports le dijo que si América quedaba campeón, todo cambió: “es una posibilidad que estamos pensando, pero es algo jodido”.

América de Cali ya prepara su próximo partido en la Liga Colombiana que será ante Independiente Medellín el próximo sábado a las 6:10 p.m. Los dirigidos por el profesor Alexandre Guimaraes se ubica en la tercera casilla con 17 unidades, un partido menos y +3 en la diferencia de gol.