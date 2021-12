En rueda de prensa tras la derrota ante Deportes Tolima, en la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2021, el entrenador de América de Cali, Juan Carlos Osorio habló y propuso un plan para alejar a los drogadictos de los diferentes estadios de Colombia. Una problemática que tiene el fútbol colombiano desde hace años.

Así como algunos antecedentes de delincuencia, la drogadicción ha sido un problema para el fútbol colombiano, al menos en las barras bravas de los diferentes equipos grandes del fútbol colombiano, se vive ese fenómeno social. En América de Cali no es la excepción y por eso, Juan Carlos Osorio busca alternativas para combatir eso.

"El tema de la violencia en nuestras canchas tiene que terminar, ese es nuestro deporte nacional y como tal a usted televidente lo invito a que piense a que nuestros partidos de fútbol deben ir nuestra niñez y las familias, me refiero a padre y madre y gente de edad y las mujeres. No podemos permitir que por unos desadaptados, vándalos y violentos, no podamos disfruitar de nuestro fútbol", dijo Juan Carlos Osorio.

Al final, América de Cali quedó eliminado de los cuadrangulares tras el 1-0 en contra ante Deportes Tolima en el Pascual Guerrero, lo que como es normal tuvo la reacción en la hinchada roja, insultos y abucheos no se hicieron esperar en contra del entrenador Juan Carlos Osorio.

"Es una invitación a pensar que partidos como los de hoy se puedan jugar a las 10-11 am. El jugador de fútbol normalmente entrena de 7 a 8 am en casos como el nuestro donde el clima y el calor es alto, comenzamos más temprano. Así lo hacen las grandes potencias, porqué no hacerlo aca, con varias normas, como abrir las tabernas a las 11 am para no permitir que esos vándalos influenciados por la droga lleguen aquí a querer acabar con todo", sentenció Osorio.