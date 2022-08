Michael Rangel ha sido uno de los delanteros más queridos por parte de los hinchas del América de Cali, es por esto que los aficionados sueñan con un posible regreso del atacante.

En las últimas horas, el mayor accionista del club, Tulio Gómez, habló en una entrevista con el periodista Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango, allí afirmó que Rangel y Rodrigo Ureña le aseguraron que querían regresar al equipo.

Sobre el tema, Ureña desmintió a Gómez, algo similar hizo Rangel, el cual aseguró que en ningún momento ha hablado con el dirigente deportivo sobre un posible regreso al América, además desmintió que hubiera dicho que se quería ir del Tolima porque no solamente iban 2 mil hinchas.

"En ningún momento le dije a él que yo iba a volver o que de pronto estaba acá aburrido o lo que él dijo que “mil, tres mil, 20 mil personas”, nunca se tocó ese tema. Yo creo que ese día hablamos más de otras cosas que de fútbol, no sé por qué viene a salir con eso y hay mucha gente que está como seria, como sentida, porque están diciendo que yo me quiero ir, que me quiero devolver", afirmó Rangel.

Aunque desmintió a Tulio, el 'Rompe corazones' aseguró que el dirigente sí le preguntó sobre si le gustaría en algún momento regresar, a lo que él respondió que sí.

"Yo con Tulio no he tocado el tema de volver al América ni nada. Obviamente, preguntó que si me gustaría volver al América y yo le dije que ‘¿a quién no le gustaría volver al América?’ y más por el momento que yo viví allá, pues obviamente sería muy bueno", sentenció Michael.