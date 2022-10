Uno de los jugadores que no tiene definido su futuro para el año 2023, es Andrés Andrade, el cual no ha realizado su renovación con Atlético Nacional y muchos lo vinculan con el América de Cali.

El volante salió a hablar del tema, en donde desmintió que se vaya para los 'escarlatas' y afirmó que es un tema más de redes sociales y no real.

“Aún no hemos tocado el tema de mi renovación. Los temas de las redes sociales son mucho de la prensa, redes sociales, porque de mi boca no ha salido y esos rumores son falsos como lo he dicho siempre. Estoy metido en Nacional y entrar a los ocho y la estrella”, dijo el 'Rifle' en rueda de prensa.

El jugador fue tan enfático, que indicó que no se ha referido a su salida del 'verdolaga' y hasta expresó su deseo de jugar la Copa Conmebol Libertadores con el cuadro antioqueño.

“De mi boca nunca ha salido que quiero irme de Nacional. Cuando recién llegué lo dije, siempre quiero estar en Nacional. He aprendido a querer al equipo, se me ha metido en mi corazón. Más allá de que no haya buenos partidos y haya críticas, esto no cambiará. Ojalá pueda jugar con Nacional la Libertadores”, sentenció Andrade.