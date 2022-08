Marlon Torres ha vuelto a afianzarse como uno de los futbolistas con mejor rendimiento en el América de Cali, es por esto que los hinchas del 'rojo' están preocupados con la posibilidad de que el defensor abandone el equipo.

Sobre el tema habló Torres en una entrevista para el ‘Super Combo del Deporte’ de RCN Radio Cali, allí se refirió a la posibilidad de renovar contrato con los 'escarlatas' y la posibilidad de llegar al Junior de Barranquilla.

Sobre renovar contrato con el América, Marlon afirmó que se está trabajando en eso, pero recalcó que no hay mayores problemas con su representante y el equipo.

"Ahí se está hablando todavía, no hemos llegado a ningún acuerdo, pero la cosa se está hablando. No está difícil en ninguna de las partes, es de sentarse a hablar y quedar en buenos términos", dijo el central.

Posteriormente, Marlon desmintió que él esté hablando con el Junior para ser refuerzo de los 'tiburones' en el próximo semestre.

"No, todavía no. Igual yo siempre mando es a mi representante a que hable de eso y que no me diga nada mientras estoy en torneo. Por ahí ha habido muchos rumores que Junior y que lo otro, pero yo no he hablado con nadie de Junior, entonces esos rumores siempre son mentiras", sentenció Torres.