Sin duda alguna, América de Cali no atraviesa un gran momento a nivel institucional. Las diferencias entre Tulio Gómez y Juan Carlos Osorio se han hecho públicas, lo que ha provocado que ambos lancen polémicas declaraciones que ha dejado claro que la relación laboral entre ambos está completamente rota.

Luego de perder con Junior, Osorio en rueda de prensa lanzó una frase que detonó todo: "Es lo que hay". Por ese mensaje, luego saldría el máximo accionista del club para asegurar que los días del técnico al frente del cuadro Escarlata están contados. Por eso, se ha provocado un ambiente de tensión en el club mientras están luchando para meterse en las finales de mitad de 2022.

Tras toda esa marea, Osorio decidió salir ante la prensa para limar asperezas con los dueños del equipo, sobre todo con Tulio Gómez. "'El hombre es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla'", comenzó el DT para reconocer que cruzó el límite con algunas declaraciones y de las cuales ya ofreció disculpas a los dirigentes de América.

"Aquí peleas no existen. Yo no los llamo para insultarlos y ellos no me llaman para insultarme. En las mejores familias existen discrepancias y diferencias. Nunca he emitido una opinión para incomodarlos. Acepto que he tenido comentarios fueras de tono y ya me disculpé con mi jefe“.