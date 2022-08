Los hinchas del América de Cali tienen una gran expectativa por el equipo que podría armar el mayor accionista del club, Tulio Gómez, ya que ha asegurado que tendrá una nómina muy competitiva en el 2023.

Gómez habló en una entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango, en donde aseguró que ya tiene todo arreglado con un futbolista para que se vista de 'escarlata' en la próxima temporada, el cual afirmó que le gustará a algunos y a otros no.

"Por el momento tenemos 1, pero todavía estamos trabajando en eso. Las estrellas 14 y 15 no la ganamos con nombres sino con hombres. No le puedo decir de dónde es, es conocido, les va a gustar a unos sí y a otros no", dijo Gómez.

Aunque Tulio no quiso revelar el nombre, en las redes sociales se especula que el nombre sería el de Andrés Andrade, actual futbolista de Atlético Nacional y que desde hace un buen tiempo le interesa a Gómez.

Además, el 'Rifle' ha declarado que es hincha del América y que su deseo es regresar algún día al equipo de sus amores.