América de Cali estuvo de festejo por su cumpleaños número 95 y buscaba ante Equidad hacer una gran celebración, pero los capitalinos le amargaron la fiesta al ‘escarlata’ y se llevó un punto del Pascual Guerrero con un 1-1, que dejó a los escarlatas en la décima posición de la tabla de posiciones con nueve puntos.

Para una gran mayoría, incluido el técnico del equipo capitalino, Alexis García, el equipo americano mereció más durante el desarrollo del partido ya que hizo todo para ganar, pero no lo logró. Sin embargo, las críticas al director técnico, Juan Carlos Osorio, continúan y más por las declaraciones que ha dado en los últimos días.

Resulta que después de haberse ofrecido gratis a la Selección Colombia, de acuerdo a la información entregada por el periodista Julián Céspedes, de Win Sports, ahora Osorio sueña con otro importante cargo en el país vinculado a los deportes y también lo haría "de manera desinteresada".

"Es irrelevante. Estoy feliz en América, a este proyecto le doy el ciento por ciento, lo demás cada uno debe aclarar lo que dice. Yo públicamente nunca he manifestado nada y no debo aclarar nada. Pero ya que me lo preguntan, a futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de Deportes. Quiero hacer algo por el deporte colombiano, y también lo haría de manera desinteresada porque quiero aportarle al deporte y al fútbol, a lo que me he dedicado toda mi vida", dijo el DT.