Iago Falque ha sido uno de los jugadores del América de Cali que más se ha destacado en los últimos partidos, es por esto que muchos hinchas del cuadro 'escarlata' piden que se le dé continuidad al volante para el año 2023.

Sobre el tema de su renovación habló el español, el cual se vio muy positivo y con posibilidades de poder seguir vistiendo los colores del cuadro 'escarlata' y así tener una 'revancha', por lo que su representante viajará a Colombia para negociar su renovación.

"Él llegará en estos días, la semana que viene estará por aquí y se sentará con América para hablar y vamos a ver que pasa. Yo creo que ya lo dijo Don Tulio y me ha apoyado bastante, sobre todo en los momentos complicados, siempre con las buenas palabras para mí. Aunque no es fácil cuando un jugador no participa, sea por la razón que sea", dijo Falque en una entrevista para la emisora Antena 2.

Y es que en los últimos días el mayor accionista del equipo, Tulio Gómez, se ha mostrado positivo con Falque, por lo que es probable que se pueda dar su renovación por lo menos por un año más, lo cual es la intención del español.