El cuadro 'escarlata' reveló la lista de futbolistas que no continúan.

A un día de haber terminado su participación en la Liga Colombiana, América de Cali confirmó los nombres de los primeros jugadores que no continuarán en el equipo para el año 2023, en donde están varios de sus referentes.

Por medio de un comunicado de prensa y un video en donde sale el presidente Mauricio Romero, el cuadro 'escarlata' indicó que los futbolistas Alejandro Quintana, David Lemos, Elvis Mosquera, Daniel Hernánde y Juan David Pérez, no seguirán en la institución.

Pero no solamente estos futbolistas no seguirán, ya que tres más, que eran muy importantes para la plantilla y titulares, no siguen, ellos son Marlon Torres, Carlos Sierra y Joel Graterol, salidas que duelen a los hinchas.

Cabe recordar que otros nombres que aún están en duda y no se ha confirmado su renovación, son Adrián Ramos, Iago Falque, Daniel Mosquera, Cristian Arrieta y Nicolás Giraldo.

En los próximos días, América confirmará cuál de ellos continuarán y qué jugadores empezarán a llegar a reforzar la plantilla.

Aquí el video con la confirmación de las salidas: