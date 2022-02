Se agitan los ánimos en América de Cali tras la picante respuesta de Juan Carlos Osorio a Tulio Gómez. El club rojo está al mando del polémico entrenador, considerado uno de los mejores en la historia del fútbol colombiano y que nuevamente tomó fuerza su nombre en el entorno de la Selección Colombia.

Cabe recordar que en días pasados, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, sentenció el futuro de Juan Carlos Osorio y lo advirtió, así gane o pierda, en junio de 2022. “Yo creo que Osorio si queda campeón se va y si no queda campeón también se va. Tenemos que pensar en técnico para el otro semestre".

Unas palabras que no caen bien y a las que Juan Carlos Osorio encontró la respuesta. El entrenador no se quedó callado y respondió a esa sentencia de Tulio Gómez. La realidad es que la relación no es del todo buena y todo parece que el proceso del técnico risaraldense corre riesgo de que termine en próximos meses.

"El dueño del equipo puede expresar lo que quiera, al fin y al cabo es el dueño. No estoy de acuerdo como gestiona el club. Si la gestión del club es estabilizar una nómina, el proyecto tiene futuro", dijo Juan Carlos Osorio en diálogo con el periodista Carlos Calceta de Zona Libre de Humo.