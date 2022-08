El mayor accionista del América de Cali, Tulio Gómez, ha hablado en los últimos días del equipo que quiere armar para el año 2023, en donde se refirió al posible regreso de algunos jugadores con pasado en el club.

Dos nombres que mencionó Tulio fue el de Rodrigo Ureña y Michael Rangel, de los que afirmó le pidieron regresar a los 'Diablos Rojos', porque en el Deportes Tolima no apoyaban los hinchas.

“Ambos quieren volver. Me encontré con ellos en el aeropuerto El Dorado hace unos meses… es que no es lo mismo jugar con dos mil o tres ml espectadores, que jugar con 30 mil o 40 mil almas”, dijo Gómez en una entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango.

Pues de inmediato, Ureña se pronunció y cuestionó lo dicho por Tulio, llamando "desafortunadas" sus palabras, además de recalcar que con él no contaban en el América, algo que sí ha sucedido en el Tolima.

"Agradecido de todo lo que pude lograr con el equipo y de las oportunidades que me dieron y también de Don Tulio Gómez por confiar en mí, sin embargo, sus últimas declaraciones fueron desafortunadas, ya que nunca hemos tenido ese tipo de conversaciones aún más cuando fue el club que no tuvo ningún problema en que me fuera al no ser considerado en el proyecto deportivo institucional", sentenció Rodrigo.

Aquí las palabras completas de Ureña en su Instagram: