El entrenador Alejandro Restrepo da algunas pistas sobre el rumor que lo vincula como nuevo técnico de América de Cali para la temporada 2023. En los últimos días, surgió el rumor de que Alexandre Guimaraes se iría del equipo rojo, en medio de la lista de nombres confirmados que no seguirán en el club.

Ante esta posibilidad, de inmediato sonó el nombre de Alejandro Restrepo, de la escuela de Atlético Nacional y quien se ha mostrado como uno de los técnicos revelación del 2022 en el fútbol colombiano y promete un gran futuro en el banquillo. El actual entrenador de Deportivo Pereira es candidato en América.

Vale resaltar que ante todo pronóstico, Alejandro Restrepo sorprendió y colocó al Deportivo Pereira en la final de la Liga Colombiana II-2022, la primera en la historia para el club 'Matecaña'. Ahora, se centra en el Independiente Medellín y en la primera estrella para el club del Eje Cafetero.

"Yo estoy enfocado en la Liga, en Pereira. Hasta no terminar este proyecto no he tenido y no tengo conversaciones", dijo Alejandro Restrepo en diálogo con Win Sports y ante la pregunta por los constantes rumores que lo vinculan con América de Cali y Santa Fe.