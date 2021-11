América de Cali no levanta cabeza y está muy cerca de quedar eliminado de la Liga Colombiana, es por esto que el delantero del Bahía de Brasil, Hugo Rodallega, se refirió del mal momento del equipo ‘escarlata’ y le pegó con todo a los jugadores.

En una entrevista para el programa ‘Los Dueños del Balón’ en la emisora Antena 2 de Cali, Hugo aseguró que los hinchas sufren mucho por el mal momento que vive el equipo, ya que “ellos están acostumbrados a pelear títulos".

Rodallega que estuvo muy cerca de llegar al América, pero no tuvo el OK de entrenador Juan Carlos Osorio, también aprovechó para mandarle su “viajado” a los futbolistas que no tengas la personalidad para jugar en el ‘rojo’ vallecaucano: "El jugador de fútbol que no tenga carácter, que se dedique a otra cosa".

Finalmente, el delantero se mostró muy decepcionado porque vio al equipo muy entregado en la última derrota ante Equidad y agregó: "No juzgo a los jugadores, pero al estar en América deben saber que tienen una gran oportunidad; jugar en un equipo grande es lo mejor que puede existir".

América se ubica en la posición número trece con 23 puntos, teniendo dos partidos por disputar y a la espera de un milagro para poder meterse al grupo de los ocho, algo que se ve como una “misión imposible”.