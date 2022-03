Uno de los partidos con más morbo en la Fecha de Clásico para el fútbol colombiano es, sin duda alguna, el duelo que tendrán Deportivo Cali y América. Los dos equipos del Valle del Cauca no la están pasando nada bien en la Liga BetPlay y cualquier resultado podría aumentar la crisis deportiva que atraviesan.

Bajo ese contexto, Juan Carlos Osorio apareció en rueda de prensa y entregó sus conceptos sobre lo que será este clásico caleño. El DT sabe que no solo está en juego el honor del partido, sino que una victoria también le ayudaría al cuadro Escarlata a mejorar sus opciones de clasificar a las finales de mitad de año.

Además de eso, fue consultado por la dura baja que tiene el Deportivo Cali para este duelo y es la de Teófilo Gutiérrez. El barranquillero fue sancionado por la Comisión Disciplinaria y Rafael Dudamel se las tendrá que arreglar sin él para recibir la visita de América en el estadio Palmaseca. Sobre esto, Juan Carlos Osorio entregó una extraña e inesperada declaración:

“Lamento que Teo no esté, disfruto de competir contra jugadores habilidosos y creativos, es una lástima no solo para ellos si no para el espectáculo no poder contar con los cracks, lo voy a extrañar”.