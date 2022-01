América de Cali sorprendió en el mercado de fichajes del fútbol colombiano al anunciar como su nuevo refuerzo al futbolista español Iago Falque, en lo que fue una negociación muy sencilla según contó el representante del jugador, Timmy Mescheder.

Según el empresario la decisión para Iago no fue muy difícil, ya que el futbolista tenía toda la intención de vestirse de ‘escarlata’, ya que quería jugar en un equipo grande.

"Las negociaciones fueron sencillas. Tulio Gómez y Mauricio Romero hicieron un esfuerzo enorme. Iago Falque quería venir a un grande y América es uno de los más importantes; está con mucha ilusión de competir en el campeonato, de progresar en la Copa Sudamericana y pelear la copa colombiana", contó Mescheder en una entrevista a la emisora Antena 2.

Por su parte el mayor accionista del América, Tulio Gómez, aseguró que las dos principales razones por las que Falque llegó a los ‘Diablos Rojos’ fue su esposa y el deseo de jugar en Sudamérica.

“Se hizo gracias a los amigos y contactos internacionales que tenemos. Un amigo nuestro nos comentó que había un gallego casado con una venezolana. Él le comentó ‘quiero irme para América Latina, quiero irme para Colombia, a jugar un año, a sentir el calor de esa hinchada’. Mi amigo le comentó que el América de Cali era un equipo que tenía mucha pasión y mucha hinchada. Él pidió videos, le mandamos videos del ascenso, del campeonato. A él le encantó”, confesó Gómez.

Además, Tulio aseguró que al técnico Juan Carlos Osorio le gustó la idea de traer a un jugador de ese calibre, pero debido a su alto precio el futbolista ayudó bajándose el alto salario.

“Luego le comunicamos a Osorio porque no podemos fichar a un jugador de ese calibre sin el visto bueno de Osorio. A él le encantó. Luego el problema era el dinero, porque él gana mucha plata. Me dijo ‘yo me bajo el salario, me lo bajo a la mitad porque quiero ir a Colombia. Mi esposa es venezolana y quiero sentir el calor de esa ciudad. Quiero estar un año por allá’. Se hizo un esfuerzo, él de bajarse, nosotros de subirnos”, sentenció el dirigente americano.