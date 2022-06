Uno de los temas que más inquieta a los hinchas del América de Cali es la continuidad de los porteros Joel Graterol y Diego Novoa, ya que estaría en duda si seguirán en el cuadro 'escarlata'.

En una entrevista para el programa 'Los dueños del balón' de la emisora Antena 2 de Cali, el mayor accionista de los 'Diablos Rojos', Tulio Gómez, dejó la puerta abierta para que Graterol abandone el equipo, aunque afirmó que su deseo es que se quede.

"Es una gran persona, el empresario que lo trajo es un caballero. Si se va que nos deje un buen dinero, pero ojalá no sea así porque no nos queremos quedar sin nada. Mi instinto me dice que no se va", afirmó Gómez.

Además, el dirigente deportivo aseguró que el técnico Alexandre Guimaraes solamente descartó a un jugador, al cual ya se le está buscando equipo.

"Ya es un hecho que todos los jugadores se quedan, excepto Jorge Segura, el profe Guimaraes ya le dijo que no lo necesitaba y su representante le está buscando equipo".

Ahora la duda queda en saber si finalmente Joel se va, por lo que Novoa sería el encargado de defender la portería americana en el próximo semestre.