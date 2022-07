Una de las principales preocupaciones de los hinchas del América de Cali es la posible salida del portero Joel Graterol, ya que el venezolano ha sido uno de los mejores jugadores del equipo en el último semestre.

Aunque aún no hay nada concreto para que Joel abandone los 'escarlatas', hay la posibilidad de que cambie de equipo, es por esto que el arquero fue consultado sobre este tema en una entrevista en Caracol Radio, en donde aseguró que aún tiene contrato con el club.

"Todavía tengo contrato hasta diciembre y siempre cumplo a cabalidad. A mí me encanta ganar y mientras esté en América voy a darlo todo por ganar", dijo Joel.

Sobre la renovación del contrato, Graterol afirmó que va por buen camino, pero no ocultó su deseo de poder cumplir los sueños que se ha propuesto para su carrera.

"La renovación va bien, yo en América soy feliz, me ha ido muy bien, soy feliz, me encanta el equipo y he encontrado un rendimiento de juego que me sirve de provecho para crecer. Es difícil porque tengo sueños y los quiero cumplir, quiero jugar en los equipos donde he querido jugar, son escalones que uno va subiendo paso a paso y América me ha preparado para estar a un nivel mayor“, afirmó Joel.

Por el momento Graterol continuará en el América, pero ante una posible oferta llamativa, hay una alta probabilidad de que el arquero abandone el cuadro 'escarlata'.