Sin pensarlo dos veces, este directivo del fútbol colombiano da su impresión sobre el entrenador Juan Carlos Osorio como DT de la Selección Colombia. Tras la crisis con Reinaldo Rueda ha comenzado de nuevo el desfile de nombres que podría reemplazarlo debido a los malos resultados que lo tienen lejos del Mundial de Catar 2022.

Se trata de Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali que se atrevió a colocarlo de nuevo en la baraja de candidatos para la Trciolor. Este directivo lo conoce muy bien ya bque actualmente dirige al equipo rojo y pese a las críticas a algunos momentos de angustia, pudo continuar y parece que se equilibró de nuevo su presente en el club escarlata.

En diálogo con Blu Radio, este empresario, de lo más reconocido en el Valle del Cauca, expresó que no le disgustaría verlo en el banquillo de la Selección Colombia. Incluso, Tulio Gómez comentó que el contrato de Juan Carlos Osorio, que está por dos años más, tiene cláusulas especiales que tienen que ver con el equipo Tricolor.

"Obviamente, y él sí me lo ha dicho, el sueño de Juan Carlos Osorio es dirigir a la Selección Colombia, al igual que cualquier otro técnico colombiano. Esa un una de las cláusulas, y aunque no hubiera la cláusula, si a él le resulta una selección, claro como no se va a dejar ir a una selección si Osorio es técnico de selecciones", dijo Juan Carlos Osorio en Mañanas Blu.