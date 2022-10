Ricardo Márquez es uno de los goleadores de la actual Liga Colombiana, es por esto que su nombre suena para llegar a reforzar a alguno de los importantes equipos del FPC, como lo es América de Cali.

Sobre el tema habló el mayor accionista del cuadro 'escarlata', Tulio Gómez, el cual desmintió que estén interesados en el 'Caballo', pero dejó claro que es un jugador que le ha gustado desde hace un buen tiempo.

"No, eso es falso. No he preguntado por él, pero ese jugador siempre me ha gustado, desde antes de irse para Millos me gustaba el pelao", dijo Gómez en una entrevista en la ‘Banda Deportiva’ de la emisora RCN Radio Cali.

De esta manera, queda descartado de momento Márquez para el América, y la posibilidad del jugador sería la de regresar a Millonarios para el año 2023.