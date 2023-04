El mayor accionista del América de Cali, Tulio Gómez, ha estado muy relacionado en las últimas semanas con el Deportivo Cali, esto debido a algunas declaraciones del dirigente, en donde ha asegurado que desea que el cuadro 'verde' no se vaya a la B, debido a que al conjunto 'escarlata' le sirve que su clásico rival se mantenga en la primera división por motivos económicos y deportivos.

En las últimas semanas, Gómez estuvo en el palco del equipo 'azucarero', imágenes que causaron polémica, pero ahora las cosas fueron más allá y surgió el rumor que Tulio tendría la intención de comprar el Cali o ser uno de los inversores de la institución que vive una terrible crisis económica y que está en búsqueda de apoyo.

El periodista Ricardo 'Gato' Arce, contó por medio de su cuenta de Twitter, que Tulio habría recibido una millonaria oferta para vender el América, pero sorpresivamente, en uno de los comentarios del video, Gómez habló de otro tema y comentó que no tenía la intención de invertir en el Cali.

"En este año o el otro si puede reventar una bomba a nivel suramericano, pero no es lo que dices; Invertirle yo al Cali no es permitido por estatutos de la DIMAYOR, me es difícil sostener un equipo, con 2 me enloquecería", dijo Gómez, palabras que dejaron perdidos a más de uno, ya que desmintió querer comprar a los 'azucareros', pero dejó el interrogante de cuál será la 'bomba' que tendrán en el América en el 2024.