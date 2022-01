El directivo de América de Cali, Tulio Gómez, contó todo lo que pasó con Edwin Cardona y Andrés 'Rifle' Andrade, dos fichajes que sí buscaron desde el club escarlata pero hubo varias cosas que impidieron que las negociaciones tuvieran un buen rumbo. Todo pasa por la situación financiera de los Diablos Rojos.

Hubo un alto interés y un trabajo continúo por varias partes para atraer a estos dos jugadores, Edwin Cardona ya tiene todo listo con Racing dde Argentina y Andrés Andrade es un volante que Atlético Nacional no dejará ir tan fácil. Al menos estuvo el interés por el fichaje de estos cracks, lo que hubiera sido un bombazo para el FPC.

"Juan Carlos Osorio habló y dijo que podía traer a Edwin Cardona, que conseguía el que pagara la mitad de lo que vale, pero Cardona es muy caro... Si no alcanzó para la cartera de Nacional, mucho menos para nosotros", dijo Tulio Gómez en diálogo con Antena 2 Cali.

"Luego dijo que el 'Rifle', un jugador que yo he dicho muchas veces que me encanta, pero es una negociación que hay que hacer bien porque tiene contrato con Atlético Nacional. Se llamó y se preguntó, pero no lo van a soltar, ni siquiera si llegaba Cardona porqué tienen Copa Libertadores y lo quieren mantener", agregó Tulio Gómez.