El máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, no se guarda nada y va contra Acolfutpro, la sociedad que garantiza los derechos de los jugadores de fútbol y que ha dado varias peleas con clubes y demás entidades para que no se vulneren las prestaciones y el trato al deportista.

En las últimas horas, Tulio Gómez fue directo contra Acolfutpro e incluso se atrevió a decir que era el enemigo número uno del fútbol colombiano, además de defender a Deportivo Cali como empresa, máximo rival de América. En diálogo con el 'Super Combo del Deporte', el dirigente fue con todo.

"El Cali es una empresa como tal y a las empresas hay que protegerlas. ¿Cuántos años no lleva generando empleo?, muchos años y entonces debiendo dos meses ya piden que la acaben o que la liquiden, así no es. Las empresas tienen momentos complicados, de deudas, de pobreza, de liquidez y uno a los demás no le tiene que desear lo que no quiere que le pase a uno. Es que son dos meses de salario y ya quieren que lo acaben, eso no con ningún equipo, sea Santa Fe, Medellín, Cortuluá, hay que ser solidarios, por eso ayer me quejé", dijo Tulio Gómez.