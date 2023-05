El máximo accionista del conjunto ‘escarlata’ no se guardó nada tras las polémicas del partido en el Atanasio Girardot.

Tulio Gómez dejó un mensaje para el arbitraje tras el clásico América vs. Nacional

Atlético Nacional y América de Cali se ha caracterizado por ser un clásico del Fútbol Colombiano y lo demostraron en la noche de este jueves en el partido que terminó ganando el conjunto ‘verdolaga’. El compromiso que tuvo de todo de principio a fin terminó con varias polémicas que dieron de qué hablar en todo el país.

La lesión de Iago Falque, faltas no pitadas y un penal que dejó todo tipo de comentarios, fueron algunos de los temas que estuvo en boca de todos finalizado el compromiso en el estadio Atanasio Girardot. Uno de los que se pronunció en sus redes sociales, fue Tulio Gómez, máximo accionista del conjunto ‘escarlata’, el cual quiso dar a entender que fueron perjudicados.

Tulio citó la opinión del exárbitro José Borda en la que afirmaba que la jugada del penal para Nacional estuvo mal sancionada: “No era penal, en el Nacional vs. América, el árbitro Mosquera ante llamado del VAR pitó penal por mano de Suárez, pero lo que no vio fue que la posición de la mano se dio porque Aguirre del verde se apoyó sobre el hombro. No era penal, era falta a favor del América”.

Acepten la injusticia, traguen el veneno, que todo se equilibra al final." - Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/2z62Ktik7M — tulioagomez (@tulioagomez) May 5, 2023

El máximo accionista dijo: “Acepten la injusticia, traguen el veneno, que todo se equilibra al final." - Marcelo Bielsa”. Inmediatamente los hinchas de América y Nacional empezaron a comentar con opiniones a favor y en contra.