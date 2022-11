Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, aclaró rumores sobre algunos jugadores que suenan como fichajes en el equipo rojo para la temporada 2023. La lista es larga. Por ahora, el club escarlata se centra en los cuadrangulares semifinales, donde se ubica en el Grupo B.

Allí, luchará por un cupo a la final con Independiente Medellín, Águilas Doradas y Deportivo Pasto. Tal parece que toma cierto favoritismo y además que los datos lo colocan en la serie definitiva. A su vez, el tema de los fichajes para el próximo año es algo que también inquieta a los hinchas.

El máximo accionista volvió a hablar sin tapujos y muy a su estilo, despejó dudas respecto a varios nombres que suenan en América de Cali. Tulio Gómez se refirió a Gary Kagelmacher, Roberto Hinojosa, Cristian Barrios, Rodrigo Ureña, Michael Rangel, Andrés Andrade y Washington Ortega.

No hay duda que son nombres muy llamativos y que en los últimos días han tomado fuerza en el entorno americano. Prácticamente, Tulio Gómez respondió casi lo mismo cuando los periodistas del Super Combo del Deporte de RCN le preguntaron en específico.

"Lo que pasa es que los representantes comienzan a moverse y ponen a sonar jugadores. Ese jugador no sé si es bueno o si es malo, no sé ni cómo se pronuncia. No hay nada con él, y si estuviéramos gestionándolo no diríamos nada, porque uno empieza a hablar de jugadores y como es para el América, le suben el precio", dijo Tulio sobre Gary Kagelmacher.