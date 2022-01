En los últimos días se ha especulado mucho en lo que es la relación del mayor accionista del América de Cali, Tulio Gómez, y el entrenador Juan Carlos Osorio, a lo que el dirigente acabó con las especulaciones y contó todo.

En una rueda de prensa Gómez habló sobre lo que será el equipo ‘rojo’ para el 2022, allí fue consultado sobre la presunta pelea que tuvo con Osorio, algo que desmintió, pero sí confirmó que tuvieron una discusión de fútbol.

"Con Osorio no tuvimos una pelea de agarrarse, tuvimos una discusión técnica porque a mí no me gusta la rotación, a él sí, a él les gustan unos jugadores a nosotros no, pero estamos en armonía", dijo el dirigente ante los medios de comunicación.

Y después agregó: "En la raya manda el DT, a él le gusta la rotación, lo ideal sería que monte un equipo con los mejores, pero él es un hombre inteligente y corregirá seguramente".

Tulio también confirmó que Juan Carlos no hizo parte del comité que eligió a los jugadores que fueron contratados: "Osorio no hizo parte del comité deportivo porque tuvimos jugadores que no dieron la talla, también nosotros contratamos, pero trajimos posiciones que necesitábamos y Osorio ha estado de acuerdo con los que ha llegado".

Sobre la llegad de Dayro Moreno, Gómez confesó su gusto por el jugador e indicó que es una decisión que se tomará por parte de ambas partes: "Dayro Moreno me gusta, pero es una decisión en consenso. Tiene historial de que ha sido desordenado, pero lo veo ahora centrado y quiere terminar en América”.

Aquí las declaraciones de Tulio Gómez habando del América versión 2022: