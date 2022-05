América de Cali sigue en camino a la restructuración y tendría listo el regreso de un volante ofensivo que está actualmente en Once Caldas de Manizales. Limitado porque no puede contratar jugadores en el mercado pronto a empezar, el club rojo busca futbolistas que tiene en otros clubes para que vuelvan.

Tras el paso de Juan Carlos Osorio, ahora el turno es para Alexandre Guimaraes quien regresa luego de ser campeón y se espera le dé vuelta a las cosas y recomponer el camino. Había opción de clasificar a los ocho e incluso seguir con vida en la Copa Colombia 2022, pero no pudo clasificar y se consumaron otras dos eliminaciones.

Ahora, América de Cali adelanta la pretemporada y trabaja con los elementos que ya tiene mientras mira cómo soluciona en el mercado. En los últimos días, comenzó a sonar el nombre de Juan David Pérez, volante que ya estuvo en el club rojo y que volvería tras su paso por Once Caldas, donde ya finaliza su vínculo.

Sería cuestión de tiempo para que Juan D. Pérez regrese a América

En diálogo con Antena 2 Cali, Juan David Pérez confesó que ya dialogó con Alexandre Guimaraes: "Con él he hablado un par de veces por la disposición de él, él sabe de la disposición mía también y ahora toca esperar porque tengo contrato vigente en Once Caldas, pero de momento estoy tranquilo y esperemos que se dé de la mejor manera".

"El profe se fue por lo de la pandemia, llegó el nuevo técnico y pues poco jugué y me colocaba en una posición que no era idea para mí, entonces no me fue muy bien. Hace mucho no jugaba de ‘9’ y las veces que me utilizó lo hizo ahí y era cuando no tenía otra opción y se mostraba que de pronto no era mucho de su agrado", agregó Juan David Pérez, refiriéndose a su primer paso por el equipo escarlata.