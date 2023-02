América de Cali ha tenido un gran rendimiento en sus dos últimas presentaciones en la Liga Colombiana, goleando, brillando y teniendo como grandes figuras a Iago Falque, Carlos Darwin Quintero y Facundo Suárez, lo que tiene muy ilusionados a sus hinchas.

El gran nivel que ha mostrado la ‘mecha’, ha generado que en muchos programas deportivos ya lo estén poniendo como gran candidato a pelear el título, como pasó en ‘F360’ del canal ESPN, en donde Fabián Vargas, exjugador e hincha americano, sobró a su compañera de set, Melissa Martínez.

"Contento y sin preocupaciones, ‘la mechita’ volando, impresionante. Felices los hinchas de ‘la mecha'", dijo Vargas, lo que no gustó mucho a la presentadora, reconocida hinchas del Junior de Barranquilla.

Melissa no dudó en responderle a Vargas y aseguró que los del América ya se creen campeones por ganar dos partidos: “A mí me gusta cuando le ganan a Pasto y a Unión Magdalena, y ya se creen campeones. Me encanta esa vaina”.

Tras la discusión, Martínez se refirió al juego entre América y Junior de la fecha 7, en donde mostró respeto por los de Alexandre Guimaraes, más teniendo en cuenta que el ‘tiburón' no la ha pasado bien últimamente en el Pascual Guerrero.